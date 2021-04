A partir del pasado viernes 23 de abril, la joven influencer Catalina Vallejos fue duramente cuestionada por subir registros que daban cuenta de un viaje que realizó a Colombia -específicamente a Cartagena de Indias- para reunirse con su novio.

La gran duda de sus seguidores era el método que habría empleado para salir del país, considerando que en ese momento y hasta fines de mayo, las fronteras se mantendrán cerradas, incluyendo el Aeropuerto de Santiago.

Por otro lado, las críticas apuntaron a su “irresponsabilidad” por concretar un viaje de turismo en medio de la actual crisis sanitaria que mantiene a gran parte del país bajo cuarentena y con un récord de ocupación de camas UCI.

Lee también: El duro mensaje de Faloon Larraguibel a Cata Vallejos: “Tienes que pensar un poquito”

Frente a este panorama, Vallejos se encargó de responder a sus detractores asegurando que su trayecto a Colombia lo pudo realizar gracias a un permiso obtenido en Comisaría Virtual y que luego regresaría a vivir a Perú, país donde reside hace algún tiempo junto a su pareja.

Pero nuevamente decidió salir al paso de la polémica mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, el que suma más de 27 mil me gusta.

“En primer lugar, me parece inaceptable que incluso, autoridades del gobierno de Chile, en puntos de prensa señalen que ‘la señal que di no fue la correcta, porque no dije la verdad’, dejándome de mentirosa lo que me parece bastante grave. Al respecto quisiera aclarar que para salir del país tuve que realizar, como cualquier ciudadano, diversos trámites entre los cuales estaba acreditar que mi salida se debía a que residiría en el extranjero, particularmente en perú. Dicho permiso fue tramitado ante Comisaría Virtual y aprobado por el Gobierno de Chile“, explicó al comienzo del escrito.

Luego apuntó contra las figuras de la televisión que la han cuestionado por lo ocurrido.

Lee también: Cata Vallejos responde a las críticas desde Colombia: “No entiendo por qué la mala onda”

“Quisiera referirme a lo señalado por diversos personajes en el programa Zona de Estrellas del canal Zona Latina, particularmente el Sr. Vasco Moulian me trata de ‘niñita irresponsable’ y que lo que estoy haciendo es una ‘infracción a las políticas del covid en Chile’, dando a entender que ‘las policías de Chile no me solicitaron exhibir mi permiso y que habría infringido la ley’, por este medio emplazo al Sr. Moulian a que exhiba los documentos o señale los antecedentes en los que funda esta grave acusación“, dijo al respecto.

Finalmente, la joven pidió disculpas ante una respuesta que entregó a uno de sus seguidores que la increpó por el viaje. En ese momento, ella respondió “la que puede, puede. Y la que no, aplaude como tú”.

Sobre este punto, Vallejos manifestó que “contesté de forma inadecuada y pido disculpas a todas aquellas personas que se sintieron ofendidas con mi respuesta. Si bien no es excusa, solo quisiera aclarar que esa respuesta surge luego de recibir cientos de insultos y groserías”, sentenció.

Esta fue su declaración completa: