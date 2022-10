Cata Vallejos lloró al recordar funa por no vacunarse contra el COVID-19: “Me decían «muérete tú y tu familia»”

En un nuevo capítulo de La Divina Comida, de Chilevisión, se reunió el alcalde de Puente Alto, German Codina; la periodista Fernanda Hansen; la influencer Catalina Vallejos y el diseñador Cristián Preece.

La tercera noche tuvo como anfitriona a la ex chica Calle 7, quien conversó sobre su nueva vida alejada de la televisión y más cercana a las redes sociales.

En la instancia, fue consultada sobre lo “mejor” y lo “peor” de ser influencer, específicamente en Instagram, a lo que contestó que había pasado por momentos muy difíciles producto del odio de los seguidores.

“De todos mis años de vida, creo que ha sido lo más cuático que he vivido”, comenzó relatando la influencer, haciendo referencia a un episodio que vivió en 2021, cuando dio a conocer su opinión sobre las vacunas contra el COVID-19.

“Yo dije que no, porque ya me había dado Covid. Ya había sentido lo que pasaba en mi cuerpo. Y además tenía un poquito de miedo, la verdad, porque recién estaban saliendo estas dosis”, explicó la joven que tiene más de un millón de seguidores en la red social.

En esa misma línea agregó que después de subir el video, donde explicaba su postura respecto a la vacuna, “me empezaron a hacer mier… en los matinales, ministros. No sé, salió en todos lados y yo así como: ‘¿Qué pasa?’”.

Además relató lo duro que fue para su entorno, quien también se vio sumamente afectado. “Lo pasé mal, pésimo. Fue súper fuerte para mi familia, verlos que están mal o que sufren por mí, no me gusta. Me decían ‘muérete tú y tu familia’”, dijo emocionada, contando que de todas formas se había vacunado igual, por los viajes.

