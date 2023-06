“Fue un milagro”: Catalina Pulido actualizó estado de salud de Patricia Maldonado tras grave accidente en Ruta 68

Catalina Pulido participó la noche de este lunes de un nuevo capítulo del programa web Las Indomables y, a propósito de la ausencia de Patricia Maldonado, contó inéditos detalles de su estado de salud tras al accidente que sufrió el pasado viernes.

“Patricia Maldonado está en su casa, está regia, estupenda“, comenzó diciendo en el espacio, a lo que añadió que “no le pasó absolutamente” y que fue “un milagro”.

¿Qué dijo Catalina Pulido?

En esa línea, aseguró que el siniestro vial habría ocurrido porque la cantante “perdió el control del vehículo, porque en la ruta 68 hay muchos camiones que botan petróleo, bencina y, cuando está recién llovido, se pone muy jabonoso el pavimento”.

“(Ella) está regia, estupenda, pero le dimos una semana de vacaciones porque queremos Patricia para mucho rato más”, complementó Pulido, junto con agregar que “(Maldonado) está enfurecida porque no puede trabajar, pero está con licencia”.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño y se disculpó con los seguidores del programa por no responder los mensajes. “Discúlpenme por no haberles conversado, contestado, pero no soy vocera“, concluyó.

Cabe mencionar que, tras el accidente, Patricia Maldonado fue internada en el Hospital Militar, donde fue sometida a diversos exámenes para chequear su estado de salud.

“Chocó contra el cerro, anduvo unos metros por el cerro con el auto de lado, digamos, se dio tres vueltas en el aire y después cayó al suelo“, relató la enfermera que la atendió en plena autopista.