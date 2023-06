Catalina Pulido recuerda maltrato laboral que sufrió en grabación de teleserie: “Me afectó muchísimo”

Este viernes se emitirá un nuevo capítulo de Podemos Hablar (PH) por Chilevisión, donde figuras del espectáculo se encontrarán con Jean Philippe Cretton para contar distintas anécdotas de su vida.

Una de ellas será la actriz Catalina Pulido, quien aseguró que sufrió un maltrato laboral durante la grabación de una teleserie a fines de la década de 1990.

Durante un punto de encuentro, la integrante de “Las Indomables” reveló que “esto era 1997, era madre adolescente, trabajando y estudiando con una depresión post parto, donde estaba estudiando mi papel protagónico en Playa Salvaje, que tenía muchas escenas y no había horarios de trabajo”.

“Yo estaba muy cansada y estresada. Un día, me llama el productor general de la teleserie y me dice: ‘no puedo seguir enfocándote por atrás, porque se te ve la media raja’. Qué plop”, dijo.

La intérprete reconoció que esta situación la llevó a un complejo momento de salud. “Quedé con una anorexia brígida, con bulimia y trastornos alimenticios severos. Al siguiente año, me contratan de nuevo y me dice: ‘Qué bueno que bajaste de peso o no te contrataba ni cagando’“.

“Eso fue la competencia de los 2000, donde no importaba tu talento para las mujeres, sino que sólo tu físico y me afectó muchísimo”, agregó.

El nuevo capítulo de PH se emitirá este viernes a las 22:30 horas, después de CHV Noticias, con Juan Pablo Queraltó, la doctora Carolina Herrera. Marcelo Comparini y Catalina Pulido como invitados.

