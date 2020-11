“Yo soy machista. Lo reconozco. Absolutamente. Mientras más conozco a las feministas, más machista soy”, afirmó la actriz Catalina Pulido en su webshow Las indomables, junto a Patricia Maldonado.

Los dichos de la actriz de 46 años se dieron en el marco de la polémica entrevista al tenista Marcelo “Chino” Ríos, donde recordó cómo era su relación con la prensa durante su época dorada, cuando incluso llegó a ser número del mundo.

En ese contexto, Ríos recordó la entrevista que Pamela Jiles le hizo para Informe Especial en los ’90 donde aseguró que la periodista quiso abusar de él, lo que provocó el anuncia de acciones legales por parte de la ahora diputada del Partido Humanista.

“Lo juro por mis hijos. Así fue, me trató de meter en la ducha en pelota y seguir la entrevista ahí. Mi mamá le paró los carros”, detalló.

Además, opinó sobre el feminismo y las víctimas de violaciones que realizan la denuncia años después. Bajo la misma línea, Pulido agregó que:

“Me gustan más los hombres que la tontera de las minas. No me gusta como están llevando… De hecho, me dan compasión los hombres, que los pobres van a tener que ir a la notaría antes de tomarles la mano”, expresó.