“Yo al cabro lo admiro”: Catalina Pulido dio su primera impresión de Pailita tras acompañar a su hijo a un show

¿Quién lo iba a pensar? Catalina Pulido fue a un concierto de Pailita para acompañar a su hijo a ver cantar al artista urbano.

“Acompañé a mi hijo al concierto de Pailita. Cuatro horas duró. Creo que necesito la corona a mejor madre del mundo. Igual bailé, lo pasé bien”, expresó en el programa Las Indomables.

¿Qué dijo Catalina Pulido?

De acuerdo a su relato, su hijo es fanático del intérprete de Par de Veces: “Me mamé 4 horas, pero fíjate que me lo salté, me lo bailé… Mi hijo en llamas, me grabó todo el concierto en el celular, le fascina”.

Pero eso no fue todo, porque Pulido se refirió a la responsabilidad social de Pailita como un influenciador en los más pequeños y pequeñas.

“No se puede mandar ningún condoro, porque es un referente”, señaló la actriz, añadiendo que Carlos Rain “es uno de los pocos cantantes urbanos que no habla de armas ni de drogas. Por supuesto que tiene canciones medias calentonas, pero es un cabro que lo tiene muy presente”.

“Ves otros cantantes, no voy a dar nombres, los hue… hablan de una cantidad de drogas y están hechos… Yo al cabro lo admiro porque además, todo lo que gana se lo da a su mama. La verdad es que él es muy consciente”, cerró.