Catalina Saavedra dijo que identidad chilena está en “conflicto”: “Somos un país dañado psicológicamente”

Catalina Saavedra estrena esta semana su nueva película, Historia y Geografía, una producción en la que se cuestiona, entre otras cosas, si Chile tiene identidad y que protagoniza Amparo Noguera.

El filme cuenta la historia de una actriz que no pasa su mejor momento y que busca reivindicarse montando la obra La Araucana, en San Felipe, con ayuda de gente de la comuna, entre ellos, haitianos.

El título dirigido por Bernardo Quesney es descrito como una “incorrecta comedia dramática que aborda los orígenes de Chile y su identidad actual a través del mundo del teatro”

Al respecto, y en conversación con CHV Noticias, las actrices nacionales ahondaron en lo que ellas creen es la identidad chilena en la actualidad, y también se refirieron al racismo presente en Chile.

Chile, ¿un país sin identidad?

— En Historia y Geografía se plantea el debate de la identidad chilena, ¿cómo la ven ustedes en la actualidad?

— Amparo Noguera: Nunca ha existido tanta identidad chilena respecto a los orígenes de las cosas que nos pertenecen. El pueblo mapuche, toda la historia que hay… Tú vas a los mall más caros de Santiago y se venden sus cosas. Existe siempre esa dicotomía y la relación de abuso que tenemos, siento que los chilenos, con respecto a etnias o espacios más marginales, es algo que, aunque nosotros digamos que nos pertenece, seguimos explotando. No somos orgullosos de todas las raíces que nos pertenecen, somos orgullosos de la parte tradicional de nuestras raíces, pero hay otro lado que no existe y con el cual nos enfrentamos de mala manera. Pero vendemos cuando hay que vender.

— Catalina Saavedra: De los países latinoamericanos somos el menos identitario. Todavía estamos en conflicto, vivimos con una eterna guerra. Somos buenos para los porotos granados, para la empanada, para sentir orgullo de cosas así, pero aparece un mapuche y lo primero que queremos hacer es matarlo o encerrarlo o tirarle piedras. Somos muy malos para defender la cosmovisión, yo creo que nos salvaría de tantas cosas si lo hubiésemos respetado. Por eso en Historia y Geografía es interesante, ya se extrema. El personaje de Amparo es una actriz que quiere mejorar, que viene de una profesión que ya no le gusta tanto y de un éxito que ya pasó y que nunca fue tan bueno, quiere reivindicarse, pero lo hace equívocamente, eso es lo gracioso.

— Amparo: Se reivindica con una cosa como “chilena”, que es La Araucana, y ahí va haciendo unos cambios estéticos que son tremendos, muy equivocados, y que son totalmente del consumo. No desde lo que ella cree, sino que de la vitrina de lo que podría vender, y las decisiones son pésimas.

— ¿Creen que las personas prefieren obviar las injusticias y terminan eligiendo el camino de la banalidad y obviar el problema de fondo?

— Amparo: Cuando se te presentan dos caminos, uno doloroso y otro lleno de challa, uno se va a ir por la challa, nadie quiere estar en el dolor. Se nos ofrece a las personas no enfrentarnos con el dolor. También se nos prepara el camino para que nos vayamos por el lado de la challa, de la fiesta, de la luz. De la mala challa y de la mala luz. Se nos enseña a olvidar, siempre. No se nos enseña a enfrentarnos con las dificultades y con la verdad, porque no es conveniente políticamente, porque el dolor no es conveniente, y tampoco nos gustan, ni sabemos tolerar nosotros el sufrimiento de los demás.

— Catalina: Somos, lamentablemente, un país bueno para guardar las cosas debajo de la alfombra. Para guardar la basura ahí. Somos un país con súper mala memoria. Por ejemplo, los incendios, vuelve a ocurrir uno terrible y decimos ‘oh, qué terrible, ayudemos, esto hay que arreglarlo’, no pasa nada y después a los dos años de nuevo, como si lo anterior no hubiese pasado. Entonces yo creo que somos un país dañado psicológicamente. Heavy. No sé cómo se soluciona eso, pero por lo menos, el camino para mí, creo que para la Amparo también, es, dentro de nuestras posibilidades, tratar de hacer cosas que aporten. Y votar a conciencia y todo, pero es súper doloroso cuando vuelven a ocurrir las cosas y uno dice ‘por qué, si ya dijimos que esto era malo'”.

— Amparo: Eso que dice la Cata tiene exactamente que ver con esta película, porque se tapa con un chiste. Entonces como que vienen los incendios y después viene otra challa, y uno no se enfrentó realmente con ese problema del incendio y cuando viene de nuevo uno dice ‘cómo pasó, como si fuera la primera vez’, porque uno está acostumbrado a no meterse en las cosas.

Racismo en Chile

En Historia y Geografía también toca un tema que está muy presente en la actualidad de Chile: La inmigración, la presencia de ciudadanos extranjeros, su inclusión social pero también las dificultades de la integración.

En la cinta aparece un grupo de personas haitianas que son sumados a la obra que lidera el personaje de Amparo Noguera, desatando fuertes reacciones del resto el grupo.

— Amparo: (Existe) esa dualidad de decir que acogemos a las personas y solidarizamos, y condenamos al mismo tiempo con una violencia que yo nunca había visto en otro país. Condenar a través de redes sociales, condenas fuertes.

— Catalina: Bernardo se inspiraba (para la película) en la inclusión de los haitianos porque él es de San Felipe y le llamaba mucho la atención presencia de haitianos y la molestia de parte del pueblo de San Felipe. Y es lo mismo que ocurre acá.

— Amparo: Además que esa cosa con cualquier persona que llegue a Chile, los condenamos, pero también están trabajando por muy pocos pesos, por la misma persona que los condena. Entonces es una utilización muy rara, porque si alguien dice ‘los detesto, que se vayan’, también los contratan por dos lucas para que te recojan la basura. Sin contrato, en las peores condiciones, que es lo que pasa un poco en la película.

Mira la entrevista completa en el video adjunto en la parte superior de esta nota.

