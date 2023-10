¿Qué significa Lulo en el diccionario de Pincoya? iCata reveló el misterio en TikTok

A través de su cuenta de TikTok, Catalina Salazar, la ahora ex participante de Gran Hermano Chile, resolvió una duda que los fanáticos y fanáticas del reality show se deben de haber preguntado en más de una ocasión.

Se trata de la palabra “lulo”, un sobrenombre con el que Jennifer Galvarini se refería a algunos participantes, la que se ha masificado por redes sociales e incluso algunos seguidores la han integrado a su vocabulario, sin embargo, quizás pocos sabían la ternura que esconde esta palabra.

iCata reveló qué significa “lulo”

En un video que ya cuenta con más de 660 mil reproducciones, la streamer quiso aclarar este término al descubrir que los seguidores del programa desconocían la raíz de él. “Esto me contó la Pinco y tiene relación con su hijo“, partió diciendo.

“Ella me contó que un día Gatito se estaba portando mal. Entiéndase a Gatito como su hijo, así le dice (…). Un día algo pasó, pero no recuerdo qué fue. La cosa es que lo retaron, y dentro de ese contexto, la Pincoya le dijo que era ‘un malulo‘”, explicó iCata.

Según el relato de Catalina, esta situación causó mucha pena en el hijo de Pincoya “porque como es un niño tan bueno, no estaba acostumbrado a que le dijeran esa palabra, y la Pincoya se sintió mal. Y le dijo ‘ya, tranquilo, si no eres malulo, eres malulín, un lulito, un lulo‘”.

Tras dar a conocer el lado más tierno de Jennifer, iCata analizó la variación “lulu”, que también suele decir la chilota, y aunque desconoce el significado, cree que es parecido. “Como ya no me encontraba malula, me decía así“, comentó en el video.

Esta historia generó más de 300 comentarios, en su mayoría de fans de Pincoya que agradecieron conocer la procedencia de “lulo”. “Al final todos somos Lulos (malulos) amo a la Pincoya. Gracias iCata por rescatar esta historia” y “La palabra ‘lulo’ ya es patrimonio nacional, gracias Cata por contarnos de donde viene”, fueron algunos de los comentarios.

Revisa el video:

Síguenos en