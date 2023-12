Por efectos agudos de Ketamina: Revelan causa de muerte de Matthew Perry

Este viernes la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, la que reveló que el actor Matthew Perry murió a causa de efectos agudos de Ketamina.

Según lo informado en el informe toxicológico, Perry se encontraba haciendo terapia de infusión de ketamina, la que comenzó a una semana y media previa a su muerte con el objetivo de tratar la depresión y ansiedad.

Sin embargo, el médico forense consignó TMZ que la dosis del fármaco que tenía al momento de morir “no podía provenir de esa terapia de infusión, ya que la vida media de la ketamina es de 3 a 4 horas, o menos”.

Es por ello, que el profesional sostuvo que la Ketamina habría provocado en Perry una sobreestimulación cardiovascular y depresión respiratoria, complementado por ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y efectos de buprenorfina.

Bajo esa misma línea, se descartó la presencia de alcohol, metanfetamina, cocaína, heroína, PCP o fentanilo en su cuerpo.

Finalmente, detalló que Mathew habría recibido su terapia cada dos días. No obstante, 6 meses previos a su deceso un nuevo médico indicó que se encontraba “suficientemente bien” para no necesitar el tratamiento con frecuencia. A pesar de ello, no se clarificó cada cuánto tiempo fue recetado.

