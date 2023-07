“Por creerse bacán”: Cecilia Bolocco se llevó maleta por error, afectado lanzó descargo y “nana hizo intercambio”

Un insólito momento protagonizó Cecilia Bolocco en un aeropuerto de Miami, luego que por error tomara la maleta de otro pasajero, la subiera al carrito y la llevara hasta su residencia.

El hecho fue acusado por el propio afectado, el contador Matías Muñoz, quien viajó a Estados Unidos para celebrar una década junto a su pareja cuando se enteró del percance en el terminal, tras compartir el mismo vuelo con la ex Miss Universo.

¿Qué pasó?

“¿Alguien tiene el contacto (de Cecilia Bolocco), en serio? Porque esta señora tiene la misma maleta que yo (…) Pero ella, por irse primero, porque se cree bacán, se llevó mía. Qué paja… ¿Qué hago ahora? Paula (su esposa) se puede poner bikini, ¿pero yo qué me pongo?”, alegó en su cuenta de Instagram.

Horas después, en un nuevo video, el chileno relató que tomó contacto con la diseñadora y que irían a su casa a intercambiar el equipaje. Sin embargo, al llegar, aseguró que no los recibió ella sino que su asesora del hogar. “No nos dio ni un billetito de 100 dólares”, señaló más tarde desde un bar.

La versión de Matías

Pese al enojo que dejó ver en aquel momento, Muñoz entregó detalles de la escena en conversación con Las Últimas Noticias y se mostró más comprensivo con lo ocurrido, pues aseguró que sus pertenencias eran prácticamente iguales.

“Tenemos exactamente la misma maleta, yo caché que venían en el mismo vuelo. Yo soy priority, entonces las maletas salen antes (que las del resto de los pasajeros). Entonces ella, que estaba con su marido, agarró las maletas y se fue con un carrito”, explicó.

“Por un contacto de un conocido, llegamos a la asistente de Cecilia Bolocco. Esa asistente se comunicó con ella y me dijo que lo sentía”, agregó. Luego, el contador aseguró que, “de buena onda”, le fue a dejar el equipaje a su casa. “Cuando llegamos, no estaban. O sea, no sabemos. Pero salió una nana a hacer el intercambio. Me dio las gracias”, reveló.

“No (vimos a Cecilia), pero fueron súper amorosos ella y su marido por teléfono, en verdad lamentaron caleta el descuido. La asistente le compartió mi número. Primero me llamó para darme la dirección y luego seguimos hablando por mensaje”, contó.

Bolocco se disculpó

Finalmente, Matías reconoció la amabilidad de la empresaria y dejó claro que Bolocco se mostró arrepentida. “Cecilia dijo que su marido se estresa un poquito saliendo del avión, entonces le gusta irse rápido y por eso se equivocó de maleta”, dijo.

“Cuando se la entregamos yo no le hablé más por WhatsApp y después nos mandó un agradecimiento. Fueron muy buena onda y simpáticos en la comunicación que tuvimos”, concluyó en el medio.