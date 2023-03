Cecilia Bolocco preocupó al contar que padece delicada condición en la sangre: “No estoy bien de salud”

Cecilia Bolocco realizó la tarde de este miércoles una nueva transmisión en Instagram donde, además de contar sobre su vida y sus actividades más recientes, también preocupó a sus seguidores al contar que padece una delicada enfermedad a la sangre.

Todo comenzó cuando, al inicio del video, una seguidora le consultó sobre su estado de salud. “¿Cómo estad de salud?”, le preguntaron, a lo que la ex Miss Universo contestó con su característica sinceridad.

Si bien, lucía enérgica y animada, Bolocco explicó que “no estoy bien de salud, no estoy tan bien, no tengo bien las defensas… tengo neutropenia“, sin entrar en mayores detalles.

Siguiendo en esa línea, la diseñadora de moda quiso ser optimista y le bajó el perfil a la condición. “Dentro de la sencillez del conjunto, como dice mi padre que tiene 90 años, dentro de la sencillez del conjunto estoy bien. A nosotros nos enseñaron que teníamos que estar siempre bien para estar bien”, reflexionó.

¿Qué es la neutropenia?

Para cerrar su intervención, la comunicadora indicó que se ha sometido a diversos chequeos médicos para detectar de mejor manera el estado del trastorno. “Me tengo que ir a sacar más sangre, ayer hice un examen porque no tengo defensas. A pesar de que tengo pocas, no tengo nada de qué defenderme, le pongo empeño a la vida y estoy contenta y feliz“, cerró.

De acuerdo con el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la neutropenia es una disminución en la cantidad de glóbulos blancos y ocurre con frecuencia después de recibir quimioterapia. Uno de sus principales efectos es que aumenta el riesgo de la persona de contraer enfermedades.

Dentro de sus causas, hay varios factores que pueden causar neutropenia por la destrucción, la producción reducida, o el almacenamiento anormal de los neutrófilos (células inmunitarias que reaccionan cuando entran al cuerpo microorganismos, como bacterias o virus).