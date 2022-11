Cecilia Bolocco se disculpó y aclaró polémicos dichos sobre tallas XXL: “Me asusta que las mujeres se abandonen”

Cecilia Bolocco salió al paso de la polémica luego de recibir críticas en redes sociales por sus dichos acerca de las mujeres talla “plus size”.

El conflicto se inició cuando la ex Miss Universo se encontraba haciendo un live en su cuenta de Instagram en el que mostraba prendas de su nueva colección, momento en que algunas internautas le pidieron tallas más grandes.

“Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya?”, fue lo que respondió la figura de la televisión nacional.

Su declaración fue ampliamente criticada en las redes sociales, donde le recordaron que no debía hablar de cuerpos ajenos. “Sus mensajes, además, posicionan al cuerpo de la mujer como un objeto que solo existe para la admiración de los hombres, perpetuando un discurso heterocéntrico y machista que nos desapropia de nuestro deseo y autonomía, dijeron desde la ONG La Rebelión del Cuerpo.

Los descargos de la ex Miss Universo

Tras sus cuestionados dichos, Cecilia Bolocco conversó con CHV Noticias para explicarse y salir al paso de la polémica.

“Creo que la belleza sale del alma y no tiene nada que ver con tu cuerpo. Y si alguien lo mal entendió, y si alguien se ofendió con lo que yo dije, pues pido, realmente y desde el corazón, disculpas, porque no fue mi intención”, expresó.

Y continuó diciendo que “jamás sería mi intención herir, denostar, o hacer sufrir a alguien. Jamás, jamás. Yo procuro abrir mi boca solo para decir cosas positivas”.

“Soy orgullosa de la mujer chilena, inventé la frase ‘belleza es 100% actitud'”, añadió.

Además, durante la jornada de este sábado, la ex Miss Universo también habló con LUN sobre el hecho que ha dado de qué hablar durante los últimos días.

“Es evidente que (el comentario) fue sacado de contexto. El contexto de mis transmisiones en vivo responde a situaciones lúdicas, donde me cambio de ropa, donde juego o contesto las preguntas que me hacen. La verdad es que siento que se viralizó algo que fue sacado de contexto para tratar de imponer en mí una opinión que yo no tengo. Toda mi vida he sido una persona que ha tratado de empoderar a la mujer”, comenzó diciendo la figura.

Y agregó que “creo que todas somos bellas, todas somos reinas. Lo digo en todos los tonos y yo sé que en ese sentido he tenido el privilegio de ostentar hasta un título de belleza, pero eso es irrelevante. La belleza es del alma”.

“Si yo hice un comentario sobre el tema del excesivo tallaje de la ropa es simplemente porque me asusta que las mujeres se abandonen y que no se preocupen de su salud. Es un tema de salud. La obesidad mórbida en nuestro país está creciendo a pasos agigantados y es un tema casi de salud pública. Pero nadie dice que es peligroso. Yo jamás voy a querer herir a alguien por ser obesa. Jamás, jamás… Eso de que yo tenga una opinión en contra con las personas extra extra extra large, no es verdad. Yo no tengo nada en contra de nadie”, complementó.

“Para mí es imposible decir algo para denostar, para dañar, insultar, agredir… Nunca he abierto mi boca para agredir. Y si lo hice, porque fueron malinterpretadas mis palabras o fui torpe en decir algo, pues pido perdón. Pido perdón porque esa nunca ha sido mi intención ni lo va a ser”, afirmó la fundadora de la Fundación Care.

Por último, Cecilia Bolcco cerró el episodio diciendo que “mi frase fue por un tema de salud porque nadie se atreve a decir estas cosas. Es un tema de salud. Si una está en 4X, no pues… Yo creo que ojalá te des cuenta de que hay que hacer algo al respecto porque no es sano. Y la obesidad mórbida trae consigo un montón de enfermedades, entre ellas, el cáncer”.