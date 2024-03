“Está delicada”: Desclasifican estado de salud de Cecilia Bolocco tras aparecer en silla de ruedas

Gran revuelo causó la fotografía de Cecilia Bolocco en silla de ruedas, donde supuestamente habría sido atendida de urgencia en la Clínica Alemana. Sin embargo, la situación fue desmentida pero al parecer si se encontraría afectada de salud.

Así lo reveló la periodista Cecilia Gutiérrez a través de sus historias de Instagram, quien se comunicó con la clínica para consultar al respecto.

“Me han preguntado mucho desde ayer, que se viralizó una foto de Cecilia Bolocco supuestamente en urgencia de la Clínica Alemana, entonces todos los portales asumieron que Cecilia estaba en urgencia. Hoy día, oficialmente desde la clínica me responden que no es paciente, que no estuvo ahí, por lo que no es real”, expresó Gutiérrez.

Sin embargo, la periodista entregó nuevos antecedentes respecto a la situación de la diseñadora de moda, afirmando que sí tuvo que ser asistida en silla de ruedas para subirse a un avión en dirección a Miami.

“Otro antecedente que acabo de recibir es que Cecilia Bolocco ayer, a las 11 de la mañana, viajó a Miami, en un vuelo LAN, entonces difícilmente podría haber estado en la clínica. Lo que sí me dijeron es que había sido asistida en silla de ruedas para subir al avión, eso habla de que igual está delicada de salud o algo le pasa”, cerró.

