Cecilia Bolocco mostró su anillo de matrimonio y contó por qué le “dio cosa” sacárselo

A cuatro días de su exclusivo matrimonio, Cecilia Bolocco se tomó unos minutos para retomar sus ya características transmisiones en Instagram para conversar con sus seguidoras y seguidoras, a quienes reveló detalles inéditos de la ceremonia.

Fijada desde 2018, la boda fue realizada en la casa de Daire en la comuna de Vitacura con 90 invitados, entre ellos, rostros televisivos como María Luisa Godoy, Martín Cárcamo y José Miguel Viñuela.

Y, aunque fue realizada en completo hermetismo, poco a poco se ha revelado información sobre el evento. En esta ocasión, fue la misma ex reina de belleza quien contó algunas infidencias, como la carpa que instaló pensando que llovería torrencialmente: “Tuvimos que poner una carpa, porque primero iba a llover torrencialmente justo el sábado (…) pero Dios es bueno y no me tocó lluvia, estuvo tan linda la ceremonia”.

Además, se refirió a su decisión de optar por una ceremonia privada. “Yo suponía y pensaba que iba a ser más privado, pero se corrió la voz, no sé cómo, pero bueno, dije ‘ya qué importa’, si así es la vida”, afirmó.

También, contó una noticia que la tiene muy contenta, que es el cambio de casa que vivió en los últimos días. “Vengo llegando de la oficina a mi nuevo hogar”, reveló en la transmisión. “¡Estoy tan feliz en nuestro nueva casa!”, expresó.

“Me dio cosa sacarme el anillo”

En medio la conversación, además, la conductora de televisión se dio el tiempo de mostrar el anillo con el que contrajo matrimonio el pasado sábado, sorprendiendo a quienes estaban presentes en la transmisión.

Aunque fue solo por algunos segundos, Bolocco acercó la joya a la cámara y contó una anécdota relacionada con ella y que ocurrió durante la ceremonia.

“Qué emoción… ando con la argolla, adentro dice ‘Pepito’ pero no la alcancé a leer porque llegó y me la puso y hoy quise leerla pero me dio cosa sacarme el anillo”, confesó la ex Miss Universo.

Minutos después, la hermana de Diana terminó la transmisión y agradeció el cariño que ha recibido. “¡Gracias de corazón por todo el amor y buenos deseos que nos han enviado a mi amor y a mí por nuestro matrimonio! Tenemos tanto de qué hablar y ponernos al día”, finalizó.

