Cecilia Bolocco rompe el silencio y niega acusaciones del elenco de Betty, La Fea

A poco de cumplirse un mes desde aquella mediática entrevista, Cecilia Bolocco se refirió a los dichos de dos actores del elenco de Betty, La Fea y descartó sus acusaciones.

“Ni me acuerdo. Si me acuerdo que se me perdió un aro, tú sabes que fue en el baño, pero no me acuerdo de haber armado ningún drama, no, al contrario”, reveló a Radio Bío-Bío.

A lo anterior, pese a que aseguró no recordar el incidente, sí mencionó haber tenido una buena experiencia en las grabaciones. “Fui inmensamente feliz haciendo Betty la fea porque además el diálogo que sostuve con Betty fue un diálogo hecho por mí”, contó la ex Miss Universo.

“Fernando Gaitán, quien era el productor ejecutivo, fue el que me dijo ‘yo quiero que tú aconsejes a Betty como tú lo harías, siendo la mujer más bella, a esta mujer supuestamente la más fea””, declaró al citado medio.

La polémica anécdota sobre Cecilia Bolocco

Cabe recordar que Nathalia Ramírez y Julio César Herrera se hicieron virales en septiembre por una desconocida anécdota sobre Bolocco que revelaron en una entrevista.

“(Ella) estaba en el camerino, en el baño cambiándose, y se le cayó un brillante (aro). Se le cayó al inodoro“, fue parte de lo que contó Ramírez.

Tras varios intentos, aseguraron, no lo encontraron y la situación se tornó un tanto tensa. “Tocó traer al plomero, desarmar todo, pero finalmente se perdió el diamante. La señora lloró y madreó (sic)”, dijo Natalia.

que fue difícil, por lo que le ocurrió (…) Perdió un anillo que le había regalado Menem (…). No que ella fuera complicada. De hecho, fue una de las personas más dulces que tuvimos en la novela”, señaló. Unas semanas después, Herrera dio pie atrás y ratificó sus declaraciones : “Nos estábamos refiriendo a lo que ocurrió con ella,(…) Perdió un anillo que le había regalado Menem (…). No que ella fuera complicada.”, señaló.

