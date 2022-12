Cecilia Bolocco mostró colección de prendas XL con polémico comentario: “Para todas mis gorditas preciosas”

Tras la ola de críticas y comentarios que surgieron luego de los polémicos dichos de Cecilia Bolocco acerca de las mujeres de “tallas grandes”, la ex Miss Universo reapareció con una colección de ropa plus size.

Mediante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, la modelo presentó un vestido talla XL.

“Hoy día les voy a regalar unos vestidos extra large para que no me reten más”, partió diciendo Bolocco en el video mientras se volteaba para ir a buscar la prenda.

Luego, sosteniendo un vestido rayado con una etiqueta que indicaba su tamaño, dijo: “Tengo en los tres colores. Para todas las gorditas preciosas de mi corazón. Para que no me vuelvan a decir tonteras de que yo no las quiero. Este vestido yo se los he mostrado muchas veces que tiene un corte maravilloso acá, para que no sea como una carpa que te cae así”.

Esta no es la primera vez que la ex Miss Universo se refiere a la polémica que generó luego de cuestionar a las mujeres de tallas grandes, pues ya había salido a aclarar sus dichos en más de una ocasión.

Es preciso recordar que hubo varias figuras del mundo televisivo que se refirieron a los dichos de Bolocco y que su propio hijo Máximo Menem salió en defensa de la modelo luego de las duras críticas que recibió por hablar sobre los cuerpos de otras mujeres.