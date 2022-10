¿Estás de acuerdo? Cecilia Bolocco recomendó a su hijo no dar la prueba PAES si lo pone infeliz

Falta solo un mes para que jóvenes a lo largo del país rindan la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). Y uno de ellos será Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco.

A través de una transmisión en Instagram, la conductora de televisión conversó con sus seguidores y reveló que se encuentra muy esperanzada por el futuro de su hijo.

“Yo, después de lo que me pasó con Máximo, vivo feliz, porque mi Máximo está sano“, dijo la ex Miss Universo, en relación al cáncer que padeció su hijo. “¿Cómo no voy a estar feliz? Está sano, está normal, lo está pasando chancho”, agregó.

En esa misma línea, también comentó que pronto rendiría la prueba para ingresar a la educación superior. Y, en ese contexto, contó el consejo que le entregó al adolescente para enfrentar la prueba.

“(Máximo) está muy nervioso porque tiene que dar la prueba”, comenzó diciendo la empresaria. “Le dije ‘sabes qué más, yo quiero que tú seas feliz, y si te está poniendo infeliz eso, no des la prueba’“, reveló en la transmisión.

Cecilia, luego, aseguró que no sabía si fue una buena idea, pero que se lo dijo de todas maneras. “Yo le digo ‘¿tú crees que el resultado de una prueba, si te va mal, te va a prohibir cumplir tus sueños? No, esa fortaleza interior lo va a llevar hasta donde él sueñe”, concluyó, desatando una ola de comentarios sobre el mensaje que entregó a su retoño.

Revisa a continuación la transmisión: