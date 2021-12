Cecilia Bolocco respondió a los duros dichos de Naya Fácil, quien criticó la actitud que tuvo la ex Miss Universo en la celebración de los Giga Awards, premiación que condujo junto a Pollo Castillo.

Durante una transmisión en su cuenta de Instagram, la joven dijo que la representante de belleza “es una vieja de mierda”.

“La conocí en persona… no saluda ni siquiera a su equipo de trabajo. Es horrible, me cae pésimo”, dijo, explicando que “no saluda, es una horrible, rasca, ordinaria”.

Las afirmaciones de Naya llegaron a los oídos de la conductora, quien se refirió al tema durante uno de sus lives en Instagram.

En esa línea, la hermana de Diana Bolocco confesó no conocer a la influencer y le bajó el perfil a la polémica. “¿Dijo que yo era rasca? Me tiene sin cuidado, esa es la verdad. Así que no te preocupes”, le dejó en claro a una seguidora.

A su vez, aprovechó el momento para hacer una reflexión sobre los comentarios que hace el resto: “No importa. La gente que a uno lo ama es la gente que a uno le tiene que importar y con esa gente hay que procurar tener una relación linda, que si hay un mal entendido aclararlo, que si te dijo algo que no te gustó, decirlo de buen modo”.

