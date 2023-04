“Me quedó con electricidad”: Cecilia Bolocco tuvo que ir a urgencia tras sufrir grave accidente en casa

Cecilia Bolocco confesó a sus seguidores los motivos por los que durante las últimas semanas estuvo algo ocupada y ausente de redes sociales.

A través de una transmisión en su cuenta de Instagram, la ex Miss Universo reveló que las razones fueron netamente médicas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cecilia Bolocco (@ceciliabolocco)

Según comentó, además de lidiar con un orzuelo que le salió en uno de sus ojos, también sufrió un delicado accidente doméstico.

“El miércoles de la semana pasada me corto aquí mal, muy mal. Me agarro con una servilleta, me miro y dije: ‘Con esto no voy a poder’, porque me había cortado en esta zona”, relató mientras mostraba uno de sus dedos. “Me voy a tener que ir a urgencias a la clínica, y partí para mi pieza a buscar mi cartera,él salió corriendo detrás de mí y me llevó”, agregó.

“Fue muy profundo”, reveló, contando que debió acudir a un centro médico. “Ya estoy casi bien, lo único malo que me quedó con electricidad”, añadió.

“Cuando hago un movimiento particular, me viene una corriente desagradable. Estuve todo el fin de semana tan angustiada porque dije: ‘Dios mío, capaz que me corté un nervio’. Me empezó a doler mucho cuando hacía la intención de que iba a agarrar algo, el dedo me hacía un tirón”, detalló al respecto, afirmando que tras ejercitar el músculo “está mucho mejor”.