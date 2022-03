La ex miss Universo, Cecilia Bolocco, reveló sus “acontecidas vacaciones” debido a que se enfermó y no pudo disfrutar como quería de la ciudad de Miami, Estados Unidos.

A través de sus ya clásicos lives en sus redes sociales, Bolocco comenzó explicando que estuvo muy enferma debido a su hijo Máximo, quien la habría contagiado de influenza.

“Vengo llegando de unas vacaciones muy acontecidas, estuve muy enferma”, comenzó en una trasmisión en vivo en su cuenta de Instagram, situación que generó preocupación en sus seguidores.

De acuerdo a lo que contó, antes de viajar a Estados Unidos su hijo, Máximo Menem Bolocco, estuvo con COVID-19 y luego con influenza. “Se fue de cuarentena una semana, volvió y me la pegó”, explicó entre risas.

“Me fui de vacaciones a tres cuartos y un repique, como dicen, así como convaleciente, con una tos espantosa, con remedios y antibióticos”, detalló.

Tras eso, contó que luego de ir al supermercado para comprar todas las cosas, “se congeló” y que “me vino una sinusitis espantosa, al día siguiente amanecí toda tomá'”.

Finalmente, el doctor le dijo que tenía neumonía.

“Estuve tres semanas con antibióticos y en cama, yo que me había ido con tanta ilusión de ir a la playita, a descansar. Echada, con la guata que se me echó a perder por los antibióticos, no pude tomarme un traguito ni nada (…) Me comí todos los chocolates”, reveló.