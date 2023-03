No es solo una cara bonita y un buen actor: Compañera de Pedro Pascal destacó amistoso gesto del chileno con su equipo

Pedro Pascal es una de las figuras más reconocidas del cine y el entretenimiento en la actualidad, en parte, gracias a su reciente participación en la serie The Last Of Us.

Aunque venía cosechando importantes logros y contaba con una importante base de fans, el actor tuvo una verdadera explosión de popularidad a raíz de sus últimos papeles.

Así lo demostró en los Premios Oscar, donde no sólo presentó una categoría, sino que protagonizó un divertido chascarro y, por supuesto, se lució posando en la alfombra roja.

Siguiendo esa línea, su talento no es el único factor que podría explicar su fama, puesto que su carisma y humildad son algunos aspectos de su personalidad que los fans han destacado constantemente en redes sociales.

Prueba de ello es una historia que se conoció esta semana, a propósito del estreno del último capítulo de la primera temporada de la serie HBO. En concreto, una compañera de Pascal en la serie reveló que el actor compró hamburguesas para todo el cast, que superaba las 50 personas.

“When Pedro Pascal bought and served Five Guys for the whole crew (Cuando Pedro Pascal compró y repartió Five Guys para todo el equipo)”, escribió uno de los integrantes del elenco, celebrando la generosidad del chileno.

he’s so sweet 💜 pic.twitter.com/6WJFKOJrTP — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) March 16, 2023

Revisa las fotos a continuación: