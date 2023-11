Celeste Viel clasificó al top 20 de la final del Miss Universo y deslubró con su vestido

Nuestra representante, la chilena Celeste Viel, logró clasificar al Top 20 de semifinalistas de Miss Universo en un hecho inédito para el país, puesto que no ocurría hace 20 años.

Si bien la Miss Chile no alcanzó a entrar en el Top 10, se posicionó como una de las favoritas del certamen, después de impactar a los jueces con su traje típico inspirado en un cóndor durante la competencia preliminar.

La joven participó en una ronda donde tuvo que desfilar trajes de baño, en el que optó por utilizar una sola pieza de color rojo intenso con un gran escote, pero muy elegante y sutil.

Sin embargo, fue en la ronda de trajes de noche donde la relacionista pública se robó todas las miradas, al lucir un impactante vestido morado que con el movimiento del cuerpo y la posición de las luces cambiaba a tonalidades azules.

Celeste Viel, quien tiene 24 años, reside actualmente en Miami, Estados Unidos. Es hija del presentador Felipe Viel y la ex Miss Chile, Paula Caballero.

Next to join the Top 20 is… CHILE! @celeviel#72ndMISSUNIVERSE #MissUniverse2023 pic.twitter.com/rXrpqLLBEh

— Miss Universe (@MissUniverse) November 19, 2023