Sebastián intentó sacar celos a Jorge en Gran Hermano: “Me va a venir a pegar”

Sebastián Ramírez no es precisamente el mejor amigo de Jorge Aldoney, aunque de vez en cuando le lanza una broma. Y así lo hizo cuando intentó sacarle celos con Skarleth Labra.

El modelo se encontraba en el jardín de la casa de Gran Hermano, haciendo sus habituales rutinas de ejercicio, cuando a Ramírez se le ocurrió recrear una situación romántica junto a Skar.

Aunque, aparentemente, el plan no funcionó del todo. Resulta que él prácticamente no les tomó atención. A través de las cámaras no se pudo ver que mirara hacia los sillones.

¿Hay algo entre Skar y Jorge?

Hasta el momento, ambos no se han aventurado en tener una relación amorosa. Sin embargo, poseen una especial amistad que incluso los ha llevado a tener ciertas conversaciones sobre su “fidelidad”.

“O sea tú quieres que sea fría con todos y contigo cariñosa“, le cuestionó Skar divertida por las ideas de Jorge mientras le sacaba las cejas en el living de la casa durante la madrugada.

Por su parte, Aldoney enfatizó con la frase “exclusividad le digo yo”. Este “acuerdo” al que quería llegar Jorge fue después de que su amiga confirmara que no tenía problemas con que él se acercara a Coni.

Revisa el momento a continuación:

