Basada en novela de Stephen King: Paramount+ anuncia estreno de “Cementerio de animales: El origen”

Paramount+ anunció la fecha de estreno de su próxima película original, Cementerio de animales: El origen, basado en el aterrador e inédito capítulo de la novela Cementerio de Animales de Stephen King.

La esperada película se presentará en la colección Paramount+ Peak Screaming que selecciona las películas de terror favoritas de los fanáticos y los icónicos episodios de Halloween de las queridas series.

¿Cuándo se estrena Cementerio de animales: El origen?

La película se estrenará el viernes 6 de octubre exclusivamente en Paramount+.

La película está protagonizada por Jackson White (Tell Me Lies, Mrs. Fletcher), Forrest Goodluck (LAWMEN: BASS REEVES, The Revenant), Jack Mulhern (The Boys in the Boat, Mare of Easttown), Henry Thomas (The Fall of the House de Usher, Gangs of New York), Natalie Alyn Lind (The Goldbergs, The Gifted) e Isabella Star LaBlanc (True Detective: Night Country, Long Slow Exhale), con Pam Grier (Cinnamon, Jackie Brown) y David Duchovny (Bucky F*cking Dent y Californication).

¿De qué se trata?

El filme tiene lugar en 1969. Un joven Jud Crandall sueña con dejar atrás su ciudad natal de Ludlow, Maine (EEUU), pero pronto descubre siniestros secretos enterrados en su interior y se ve obligado a enfrentarse a una oscura historia familiar que lo mantendrá conectado para siempre con Ludlow.

Jud y sus amigos de la infancia deben luchar juntos contra un antiguo mal que se ha apoderado de Ludlow desde su fundación y, una vez descubierto, tiene el poder de destruir todo a su paso.

Basada en el capítulo no contado de Cementerio de animales, la escalofriante novela de Stephen King, Cementerio de animales: El origen es una precuela aterradora y la historia no contada de por qué a veces la muerte es mejor.

La película está dirigida por Lindsey Anderson Beer, en su debut como directora, con un guión escrito por Beer y Jeff Buhler, y producida por Lorenzo di Bonaventura y Mark Vahradian.

Síguenos en