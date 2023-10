Cercanos a Bruce Willis detallan su lucha contra la demencia: Habla poco y no lee

La noticia del diagnóstico de demencia frontotemporal del legendario actor Bruce Willis ha sacudido a sus fanáticos en todo el mundo.

En medio de esta difícil situación, su esposa, Emma Heming y su amigo Glenn Gordon Caron, según Fox News, han compartido detalles conmovedores sobre la impactante transformación que ha sufrido el artista.

¿Cómo le ha afectado la demencia?

Bruce Willis, conocido por su carisma en la pantalla grande, gracias a películas como Duro de Matar, Pulp Fiction, Sexto Sentido o 12 Monos, enfrenta ahora una batalla silenciosa y desgarradora contra la demencia frontotemporal que ha afectado su habilidad verbal y su amor por la lectura.

El apoyo inquebrantable de su esposa

Emma Heming, la esposa de Willis, ha sido una fuente constante de apoyo durante esta difícil travesía.

En una declaración reciente, de acuerdo con el medio citado, compartió: “Hemos aprendido que la demencia es dura, tanto para la persona diagnosticada como para la familia. Esto no es diferente para Bruce, para mí o para nuestras hijas. Cuando dicen que esta es una ‘enfermedad familiar’, realmente lo es“.

¿Qué dijo su amigo Glenn Gordon Caron?

Glenn Gordon Caron, creador de la exitosa serie Moonlighting protagonizada por Bruce Willis entre 1985 y 1989; ofreció una visión íntima de la situación actual de su amigo.

“En los primeros uno o tres minutos, sabe quién soy. Ya no es totalmente verbal. Solía ser un ávido lector, aunque no quería que nadie lo supiera, pero ya no lo hace. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él”, sostuvo.

Transparencia ante la adversidad

En un esfuerzo por eliminar el estigma asociado con la demencia, la familia Willis-Heming ha adoptado una política de honestidad abierta.

Heming enfatizó: “Somos una familia muy honesta y abierta. Lo más importante fue decir qué era la enfermedad. Explicar qué es, porque cuando sabes qué es la enfermedad desde un punto de vista médico, todo tiene sentido”.

Síguenos en