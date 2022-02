Un rotundo cambio dio a su vida María Isabel Indo, más conocida como Chabe, quien participó en el programa juvenil Mekano.

La ex bailarina dejó atrás su paso por la televisión y compartió a lo que se dedica ahora, a sus 44 años.

En conversación con Las Últimas Noticias, dio detalles de la ayuda que entrega a otras mujeres que intentan recuperarse de adicciones.

Es que actualmente Chabe trabaja en Siquem, un refugio de orientación cristiano ubicado en Isla de Maipo, donde es monitora de las internas.

“Tengo el don de escuchar y esta labor me hace sentir plena. Como necesito más preparación, en abril inicio las clases de mi segundo año en la carrera de técnico en prevención y rehabilitación en la Usach (Universidad de Santiago)”, contó al citado medio.

Según relató, sufrió depresión durante varios años y siempre se sintió “ajena” al mundo de la televisión: “Tenía momentos felices, pero si me preguntas, la fama no es nada, no importa. En pantalla me veía como la chica ruda, pero era una mujer sensible e insegura… Yo nunca me sentí linda, no me quería mucho”.

Tras salir de Mekano, la actriz hizo voluntariado en las Aldeas Infantiles SOS y trabajó en el Hogar de Cristo, donde según explicó “muchas veces me tocó escuchar a personas que hablaban de sus problemas y así fui descubriendo mi vocación”.