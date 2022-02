El intérprete de las películas Batalla en Seattle y Batman Lego, Channing Tatum, se sinceró con la revista Variety al confesar que no ha podido ver ninguna película de Marvel luego que un proyecto suyo fuera cancelado.

En la entrevista el actor ahondó sobre su camino en la actuación y sus próximos proyectos, pero lo que más llamó la atención fue la revelación de su trabajo con Twentieth Century Fox en 2016. “El estudio realmente no quería que lo dirigiéramos”, confesó Tatum, quien iba a ser el director y actor principal de la cinta.

Se trataba de la película Gambit, la cual iba a contar la historia de un superhéroe basado en la serie de cómics X-Men. Sin embargo, el proyecto, que luego quedó en manos de Disney tras fusionarse con Fox, nunca fue llevado al cine.

Lee también: Esposa de Chino Ríos reveló que casi toda la familia se contagió de COVID-19: “A él le dio más fuerte”

“Una vez que ‘Gambito’ se fue, estaba tan traumatizado… Apagué mi máquina Marvel. No he podido ver ninguna de las películas. Me encantó ese personaje. Estaba demasiado triste. Fue como perder a un amigo porque estaba tan listo para interpretarlo”, dijo.

Por su parte, Reid Carolin, productor de Estados Unidos que trabajó con el actor en Gambit, dijo en la entrevista que le gustaría que reconsideraran el proyecto. “Es bastante bueno (…) tal vez, algún día”, expuso.