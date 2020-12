El actor Hugh Keays-Byrne, quien fue célebre por su interpretación como villano en las películas Mad Max y Mad Max: Fury Road, murió este miércoles a sus 73 años.

La información fue confirmada por el cineasta Ted Geoghegan mediante redes sociales, quien lamentó esta pérdida significativa para el mundo del cine.

“Hugh Keays-Byrne, un héroe anónimo del cine australiano, falleció a los 73 años. (…) Gracias por todo el entretenimiento, señor. Según todos los informes, Hugh Keays-Byrne, quien se formó en la Royal Shakespeare Company, fue un ser humano absolutamente maravilloso que luchó muy duro por cuestiones medioambientales y humanitarias“, escribió Geoghegan en su cuenta de Twitter.

