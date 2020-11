Este jueves han continuado las demostraciones de afecto en la despedida de Diego Maradona, quien murió el 25 de noviembre a los 60 años.

Junto a las miles de personas que se reunieron para darle el último adiós en la Casa Rosada de Argentina, en las redes sociales también se han sumado nuevas palabras para el histórico 10 de la Albiceleste que nació en Villa Fiorito.

Se trata de otro crack argentino, Charly García, quien compartió en su cuenta de Instagram unas palabras para el “barrilete cósmico” junto a una foto de ambos.

“Carta para el 10: Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté: Qué título le pondrías a tu 2do gol a Inglaterra, al toque me respondiste: “Miré el arco y esquivé patadas”. Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos”, comenzó diciendo el músico.

Junto a esto, agregó unas palabras que han emocionado a sus seguidores: “Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena. Espérame ahí…Invita la casa. No te equivoques con el paraíso“.

“PD: ¿Sabes lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? “¿Éste no es el que juega al voley?”. Rock and roll fierita!!! Say no more. I Love you“, concluyó.