La actriz, cantante y periodista Valentina Cañeque Cerati, sobrina Gustavo Cerati, publicó a Instagram una foto familiar durante la Nochebuena donde aparece un especial invitado.

Se trata de Charly García, quien se muestra muy cómodo sentado en el sillón junto a Lilian Clark, la madre del ex vocalista de Soda Stereo. “Una navidad muy say no more, con seres de bien”, escribió Cañeque en la red social.

​En la imagen también puede ver a Laura, hermana de Gustavo, y a la chilena Cecilia Amenábar, mamá de Lisa y Benito Cerati, quienes también estuvieron en la cita navideña.

Lee también: La salsa está de luto: Falleció el cantante puertorriqueño Tito Rojas a los 65 años

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valentina Cañeque Cerati (@valent.cc)

Cabe recordar que Charly y Gustavo siempre tuvieron una mutua admiración, aunque pocas veces se dieron el gusto de compartir musicalmente, lo más cercano fue cuando integraron un esporádico proyecto llamado Tango 3, donde también estuvo Pedro Aznar.