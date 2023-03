“La cag… de nuevo”: El chascarro de Pedro Pascal con actriz Sarah Paulson en los Oscar 2023

Pedro Pascal es el hombre del momento y no sólo en Chile, sino que a nivel internacional. Además de haber protagonizado -nuevamente- una exitosa serie junto a la actriz Bella Ramsey, The Last Of Us, el chileno fue presentador de una categoría en los recientes Premios Oscar 2023.

A eso hay que sumar su participación como anfitrión del programa Saturday Night Live y otras instancias como Hot Ones del canal First We Feast de YouTube, de la cual han sido parte otras estrellas de Hollywood, como Cate Blanchett y Tom Holland.

El fanatismo por José Pedro Balmaceda Pascal, en el caso del territorio nacional, se ha hecho notar sobre todo por la gran can

tidad de memes sobre él que repletan las redes sociales, haciendo gala de cada logro que consigue en su carrera.

Su aparición en los Oscar dio mucho de qué hablar, no solo por su look o su propia presentación, sino que además por codearse con actores y actrices de categoría que dejaron ver su cariño por el chileno.

Un ejemplo es el de Salma Hayek, quien corrió para sacarse una foto con Pascal. Pero también está el caso de la actriz Sarah Paulson, conocida por sus papeles en las diferentes temporadas de American Horror Story, con quien incluso vivió un divertido chascarro.

A través de sus historias en Instagram, Pedro publicó el momento exacto en que compartió con la actriz para supuestamente sacarse una selfie, sin embargo, no se dio cuenta que en realidad estaba grabando un video.

“It’s a video. I f*cked up again” (es un video, la cagué de nuevo), dijo el intérprete entre risas, sacando carcajadas en su colega.

Mira el registro a continuación: