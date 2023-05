“¿Me la quito o me la dejo?”: Chayanne sacó suspiros con provocador adelanto en bata de su nuevo clip

Chayanne sabe perfectamente cómo seducir con picardía pero a la vez con elegancia. Prueba de ello es el último video que publicó en sus redes sociales y que sacó suspiros entre sus fanáticas.

Y es que el cantante puertorriqueño está a pocos días de lanzar una nueva canción y, en ese contexto, ha utilizado sus plataformas para entregar diversas pistas de lo que será esta nueva etapa en su extensa carrera.

Se trata de Bailando Bachata, su próximo sencillo inspirado, aparantemente, en los sonidos del caribe y que será estrenado este jueves 25 de mayo a nivel mundial.

En ese sentido, Elmer Figueroa, nombre de pila del cantante, compartió un video en el que aparece en la entrada de un romolque durante la jornada de grabación del videoclip. De hecho, contó a sus seguidoras que venía llegando de grabar una escena en una piscina.

Por tal motivo, apenas vestía una bata blanca con un bóxer negro debajo. “Ahora mismo vengo de una de las escenas de la piscina. El video está quedando hermoso. Me pusieron una bata y ahora no sé si… ¿me la quito o me la dejo?“, preguntó en el registro.

Así, el ícono de la música latina alborotó la red social y, en cosa de minutos, se llenó de likes y comentarios que lo elogiaron por lo bien que se mantiene. Sin embargo, habrá que esperar hasta el lanzamiento del videoclip para ver las imágenes de Chayanne entrando en traje de baño a la piscina.

Mira el video a continuación: