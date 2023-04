Checho Hirane se lanzó contra Fabrizio Copano y contó origen de enemistad: “A mí también me fue bien en Viña”

Acostumbrado a entregar opiniones que con frecuencia generan controversia, Checho Hirane se refirió sin tapujos sobre Fabrizio Copano en una reciente entrevista, donde contó que lo “repele” como ser humano.

Así lo dijo en Not News, donde el conductor estuvo de invitado y fue consultado sobre el comediante que triunfó en la edición 2023 del Festival de Viña del Mar.

“Fabrizio Copano me es repelente como ser humano. Me ha matado como cinco veces en las redes sociales. Una vez casi le dio un infarto a mi familia porque salió en todas las redes sociales, él me mata siempre”, expresó en el espacio.

Asimismo, detalló que su molestia con su colega se arrastra desde hace varios años, y que tampoco siente simpatía por su hermano Nicolás: “Los dos Copano me han tenido mala porque son muy de izquierda”.

“Hay toda una suerte de querer relacionarme con la cuestión de los derechos humanos y eso es maldito, porque yo en mi vida he matado una mosca”, puntualizó Hirane, añadiendo que el éxito del comediante no le sorprendió, pues puntualizó que él también ha tenido una carrera exitosa.

“A mí también me fue bien en el Festival de Viña, he actuado en muchos más escenarios que él y no tengo ningún problema con eso (…) yo no voy a cambiar mi opinión del ser humano porque le vaya bien o mal, a Pablo Escobar le iba súper bien, pero no tengo una buena opinión de él”, concluyó en el programa de Vía X.