“Esto es una rencilla antigua, de él y su hermano”: Checho Hirane por troleo de Fabrizio Copano en Time Square

El conductor y locutor radial Checho Hirane es uno de los invitados a un nuevo capítulo de Podemos Hablar. En él, abordará la proyección de su imagen que realizó el humorista Fabrizio Copano en pleno centro Neoyorquino, lo cual ha sido calificado como un troleo internacional.

La broma de Copano fue proyectada en unas de las pantallas más reconocidas a nivel mundial. Se trata de Times Square, donde el comediante proyectó una fotografía con el rostro de Hirane junto a la frase “Nunca te olvidaremos” para luego ser comentada en tono de risa con los transeúntes. Todo con el propósito de dar fin a una a la rencilla que mantienen entre ellos.

Según lo señalado por Copano en su podcast “Escápate de la casa”, este hecho se debe a los dichos de Hirane respecto a él y su hermano calificándolos como malas personas. “Hace una semana lo entrevistaron (…) y dice que ha actuado en muchos más escenarios que yo, que yo era un ser humano repelente… ¡Miras las hueás exageradas! Y que yo y mi hermano éramos personas malas (…). ¡Y ni siquiera nos conoce este señor!”.

¿Qué dijo Checho Hirane?

En el próximo capítulo de PH, Checho aseguró que se trata de una rencilla antigua entre él y los hermanos Copano. “No me imaginé nunca que podía estar ahí, me dio risa que alguien se esfuerce en hacer algo así. Esto es una rencilla antigua, de él y su hermano contra mí. Siempre han estado con un grado de odiosidad”.

Posteriormente, el comediante de 64 años explicó que todo comenzó tras ser invitado a un programa de los hermanos donde se hizo referencia a el apoyo de Hirane al golpe de Estado: “Fui a un programa de ellos y mientras estábamos conversado, uno de ellos andaba con una foto de Pinochet atrás, como una encerrona y yo cuando fue el golpe de Estado tenía 16 años, no tenía nada que ver con eso. Para triunfar en el humor no se necesita matar a los colegas”.

“Ellos me han matado varias veces, no me parece gracioso, ha insistido en que me mató, en que me morí y no le encuentro la gracia”, agregó.

Tras viralizarse esta broma, Hirane utilizó sus redes para ofrecer un agradecimiento a Copano por la publicidad.

Gracias @fabriziocopano por la publicidad en Times Square jaja https://t.co/rIOlQm7eA0 — chechohirane (@hiranechecho) July 21, 2023

Recuerda que la entrevista completa al humorista la podrás ver en el capítulo de PH que será transmitido por las pantallas de Chilevisión este viernes 4 de agosto a las 22:30.

