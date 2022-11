Cher y la defensa a su relación con un hombre 40 años menor: “No molestamos a nadie”

La cantante estadounidense Cher sorprendió a sus seguidores y fanáticos al confirmar su relación con un hombre 40 años menor que ella. Es que la artista de 76 años mantiene un romance con el ejecutivo musical Alexander Edwards, de 36. “El amor no entiende de matemáticas, ve el corazón”, indicó en sus redes sociales, donde también dijo que “los que odian van a odiar… No importa que seamos felices y no molestemos a nadie”.

LOVE DOESNT KNOW MATH, IT SEES ♥️♥️.

RINPOCHE TOLD ME “SOME PPL MEET,

OTHERS “RECOGNIZE”

— Cher (@cher) November 4, 2022