Chilena que trabajó con famosos en los Grammy destapó todo: Criticó a Peso Pluma y elogió a Miley Cyrus

La maquilladora chilena Tere Irarrázabal trabajó el pasado domingo en los premios Grammy, que tuvo como ganadoras a Miley Cyrus, Taylor Swift y Phoebe Bridgers, entre otras celebridades de la música.

Irarrázabal estuvo presente en la ceremonia por segundo año consecutivo, luego que una marca de vino solicitara sus servicios para maquillar a miembros de su equipo.

Pero esta versión no estuvo exenta de problemas, ya que una tormenta en California dificultó la entrada de los famosos. “La alfombra roja fue más complicada. Nos empapamos, todo fue más desordendo y los invitados entraron por distintos sectores“, dijo la chilena a LUN.

A pesar de las inclemencias del clima, la mujer sostuvo que “fue una experiencia increíble y el show fue espectacular”. Incluso, reveló desconocidos detalles de algunos invitados a la premiación.

Irarrázaval habló de su breve encuentro con Miley Cyrus, quien ganó por primera vez un premio Grammy, en una alfombra paralela a la principal.

“Se nota que ella es una persona cercana y que trata muy bien a la gente tiene a su alrededor”, destacó la maquilladora, agregando que la ex Hannah Montana fue “lejos la ganadora de la noche en cuanto a look, vestuario, actitud, todo”.

“Su propuesta fue muy poderosa visualmente y su maquillaje estaba impecable“, agregó.

I had all the perfect things to say but none of them could come out in this moment of shock. I’m happy they didn’t… because (thankfully) prepared perfection just isn’t my story. Life is so much more exciting this way. 🦋 Thank you @mariahcarey for being so iconic. MCxMC4EVR pic.twitter.com/G3KT7hLQDe

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) February 5, 2024