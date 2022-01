Chilevisión emitirá en exclusiva el histórico concierto de Tony Bennet y Lady Gaga

Chilevisión emitirá de manera exclusiva en Chile el especial de la CBS, “One Last Time, An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga”. Este evento se estrenará este viernes 21 de enero después de El Discípulo del Chef.

Grabado ante un público en directo en el legendario Radio City Musical Hall de Nueva York, el especial conmemora el 95º cumpleaños de Bennett y presenta actuaciones en solitario y a dúo de ambos ganadores de múltiples premios Grammy.

Lee también: Dan a conocer los artistas de Coachella 2022: Harry Styles y Billie Eilish encabezan el line-up

Lady Gaga interpretará cuatro estándares de jazz (Luck Be a Lady, Orange Colored Sky, Let’s Do It y New York, New York) antes del set en solitario de Bennett que incluye Watch What Happens, Steppin’ Out, Fly Me to the Moon y I Left My Heart in San Francisco.

La noche se cierra con tres duetos en los que Bennett y Gaga cantan Lady is a Tramp, Love for Sale y Anything Goes.

El especial forma parte de una asociación de talentos -primera en su género- que reúne a Bennett, Gaga y ViacomCBS para la emisión de este contenido en toda la cartera de la compañía, incluyendo Chilevisión, CBS, MTV Entertainment Group y Paramount+.

Lee también: “Es una joya”: Mon Laferte estrenó concierto en Tiny Desk luciendo su embarazo

El año pasado, MTV estrenó MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga, además de múltiples estrenos de vídeos exclusivos de “Love For Sale”, el segundo álbum de estudio a dueto entre ambos cantantes y que fue nominada a los Grammy, los que se emitieron en MTV a nivel mundial y en la cartelera de Times Square de ViacomCBS.

En 2022, Paramount+ llevará su presentación documental exclusiva de The Lady and The Legend.