Uno de los eventos musicales más esperados del año tendrá lugar este domingo 14 de noviembre. Se trata de los MTV European Music Awards (EMA), premiación que contará con las presentaciones en vivo de múltiples artistas y que será transmitido por Chilevisión luego de ¿Quién es la Máscara?.

Bajo el lema “Música para TODES”, los EMA esperan robarse la noche con la celebración de los artistas más populares de todo el mundo, entregando una experiencia única y multiplataforma, en que los seguidores y fanáticos podrán seguir el paso a paso de la ceremonia y votar por sus favoritos.

Ed Sheeran, Imagine Dragons, YUNGBLUD, Griff, girl in red, OneRepublic, Maluma, Måneskin y Kim Petras, son solo algunas de las estrellas que pisarán el escenario de los EMA desde Budapest, Hungría.

Una de las estrellas mundiales más esperadas es Ed Sheeran, quien regresa por tercera vez a los EMA tras el lanzamiento de su último álbum =. Un artista que en esta premiación tiene cinco nominaciones, como Mejor Artista y Mejor Pop.

Por su parte, la banda de rock Imagine Dragons se presentará por segunda vez en este evento, donde interpretarán su nuevo sencillo Enemy junto al rapero y artista nominado al Grammy, J. I. D., con nominaciones a Mejor Rock y Mejor grupo.

YUNGBLUD, el multi instrumentalista, cantante, compositor y ganador del premio Mejor Artista Push en los MTV EMA 2020, volverá a los EMA por segunda vez consecutiva, con una nominación a Mejor artista alternativo. En esta nueva fecha, presentará su canción fleabag.

Mientras que la artista emergente británica Griff, que lucha en las categorías de Mejor impulso y Mejor Novedad, pisará por primera vez este escenario tras el lanzamiento de One Foot in Front of the Other.

La artista indie pop originaria de Noruega, girl in red, también debutará en los EMA para presentar su éxito Serotonin, instancia en la que se encuentra contemplada dentro de las categorías Video Con Mensaje Positivo y Mejor Artista Push.

Måneskin es otra de las bandas más esperadas para esta premiación, ya que todos quienes han seguido los trends de TikTok en el último tiempo, podrán reconocer a estos artistas de la mano de su famosa canción Beggin’ o I WANNA BE YOUR SLAVE.

El evento será conducido por Saweetie y se emitirá en más de 180 países. En el caso nuestro continente, será transmitido en vivo por MTV Latinoamérica desde el Papp László Budapest Sportaréna de Budapest, mientras que, tal como se anunció, en Chile será Chilevisión el encargado de llevar estos premios hasta sus casas.

