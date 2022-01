La tensión y el dramatismo sigue creciendo. Este viernes, se emitió por las pantallas de Chilevisión un nuevo capítulo del programa culinario El Discípulo del Chef, en que los participantes tuvieron que poner todo su entusiasmo y concentración para poder realizar el mejor trabajo posible.

En este episodio, uno de los momentos que más llamó la atención de los seguidores del espacio fue cuando la chef China Bazán tuvo que decidir a quién eliminaría del equipo azul. Cuando llegó el momento de tomar la determinación, se quebró y comenzó a llorar, mientras miraba con orgullo a sus discípulos.

Bazán, tras lanzar un profundo suspiro, expresó que “estaba todo rico hoy día, así es que no sé si fue justo o injusto, da lo mismo, porque la verdad que lo que más me interesa es que se cocine rico. Yo sentía que estaban todos dando todo… hemos visto una súper evolución de todos y por eso me da lata tener que tomar esta decisión”. Luego, agregó que “básicamente veo que algunos están más cansados“.

Lee también: Marlén Olivari sufrió doloroso accidente en nuevo capítulo del Discípulo del Chef

“Lamentablemente sé que la persona que voy a eliminar esta noche está con su cabeza en otro lado y que está cansada y mi decisión es básicamente por eso”, dijo la China antes de anunciar que quien dejaría el programa a partir de ese momento es Fran Undurraga.

La modelo, con mucha conmoción y tristeza por lo que estaba viviendo, señaló que “yo cuando entré al programa, entré con muy pocas expectativas de mí misma y me sorprendí porque he ido evolucionando” agregando que “conocí personas maravillosas“.

Lee también: Karen vs Rocío: El tenso cruce entre las participantes vivido en El Discípulo del Chef