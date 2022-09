El mea culpa de China Bazán al nominar a uno de sus discípulos: “Me siento responsable”

Este miércoles se vivió un capítulo de alto impacto en El Discípulo del Chef, donde se conoció al tercer y último nominado de la semana.

Los tres equipos debieron cocinar el pollo de tres distintas formas para la prueba, con tres técnicas diferentes.

Tras probar los platos, los jueces decidieron que el equipo ganador fue el rojo de Sergi Arola. En segundo lugar, en tanto, quedó el verde de Ennio Carota.

Mientras, en tercer puesto quedó el azul de China Bazán, por lo que debió nominar a uno de sus discípulos.

¡Ganó el rojo! 👏 El equipo de Sergi Arola triunfó en las preparaciones de pollo y logró una importante ventaja para la eliminación en #ElDiscip pic.twitter.com/LbOuMR15OI — Chilevisión (@chilevision) September 22, 2022

“Me siento responsable, porque yo decidí hacer platos que sabía que de repente no iban a entender”, dijo la chef al respecto.

“Creo que en lo que viene, me puedo apoyar en una persona más que en otra. La persona que nomino esta noche es Camila”, añadió.

Tras su nominación, la ex MasterChef señaló que “estoy tranquila. Obviamente me lo esperaba. Sentía que iba a ser yo. Yo no creo que sea la más débil del equipo, entonces que sea la segunda vez que me nominen igual me da un poco de lata”.