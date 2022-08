China Bazán impactó al nominar a querido participante en El Discípulo del Chef: “Necesito verlo más proactivo”

Un impactante capítulo se vivió este lunes en El Discípulo del Chef, que sorprendió con la nominación de un querido participante.

Pero antes, las cocinas se encendieron con la ausencia de Camila Ruiz en el equipo azul y de Ignacio Román en el equipo verde.

Según comentó Ennio Carota, el ex MasterChef, quien está nominado para este domingo, no le avisó que faltaría.

“No he tenido contacto de ningún tipo. Una más que falta en mi equipo y se va. Tengo la impresión de que no está comprometido, porque tampoco me avisó”, expresó el chef italiano.

#ElDiscípuloCHV | ¿Qué le habrá pasado a Nacho? 😱 El participante del equipo verde no llegó a cocinar pic.twitter.com/3s8ILb4JmT — Chilevisión (@chilevision) August 17, 2022

Luego, Emilia Daiber comunicó que los tres grupos debían cocinar bajo la consigna frutas.

Tras probar los platos, los tres exigentes jueces decidieron que el primer lugar se lo merecía el equipo rojo de Sergi Arola.

Mientras, en segundo lugar quedó el verde y en tercero quedó el equipo azul de China Bazán.

#ElDiscípuloCHV | El equipo azul perdió el desafío con frutas y deberá nominar a uno de sus integrantes 😱 pic.twitter.com/vkUMA0IcuC — Chilevisión (@chilevision) August 17, 2022

Por esa razón, la chef chilena debió nominar a uno de sus integrantes, escogiendo a Víctor “Zafrada” Díaz, quien quedó en riesgo para el capítulo de eliminación de este domingo.

“A la persona que voy a nominar siento que necesito verla 500% más proactivo, involucrado. Ojalá verlo liderando el equipo. Siento que se tiene que destacar más positivamente. Es fácil quedarse atrás y ver cómo otros manejan el bus“, expresó Bazán al elegir a Zafrada.

“A lo mejor ando un poco bajo, pero a darle con todo no más”, respondió el joven, quien añadió que “ando un poco lento. También estoy con el tema de la universidad, pero vamos a seguir adelante”.

#ElDiscípuloCHV | Víctor es nominado por China Bazán y queda en zona de riesgo para el domingo 😱 pic.twitter.com/zlop5Alifd — Chilevisión (@chilevision) August 17, 2022

