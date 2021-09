La actriz argentina, Eugenia “China” Suárez, rompió el silencio respecto a su separación de Benjamín Vicuña.

“Cómo rompen los huevos, que no tengo, con la moza que me escribió”, partió diciendo China en las historias de su Instagram, haciendo eco de la supuesta infidelidad por parte del actor chileno.

El motivo de su separación ha sido el tema principal de los programas de espectáculos argentinos en las últimas semanas.

Si bien Vicuña no ha desmentido los rumores que lo vinculan con una mesera de Córdoba, su ex pareja utilizó sus plataformas para aclarar la situación y poner un punto final a semanas de especulación.

En tres historias de Instagram grabadas este mediodía y sentada en el asiento delantero de su auto, expresó muy molesta que, “¡no me escribió nunca nadie! Nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió (la infidelidad), no tengo ni idea. ¡Paren ya, por favor! Dejen a la gente separarse en paz. ¡No pasa nada!“.

Para finalizar dijo que no todos se separaban por una infidelidad o una traición, “nos queremos un montón, está todo bien, nos separamos bárbaro aunque eso no venda. Pero córtenla ya, por favor, es agotador…Ufff… ¡Buen día!”, expresó aliviada.

