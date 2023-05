El cariñoso mensaje de China Suárez a Benjamín Vicuña por lanzamiento de su íntimo libro: “Mi admiración siempre”

China Suárez envió un cariñoso mensaje de felicitaciones a Benjamín Vicuña en el marco del lanzamiento de su primer libro, Blanca, la niña que quería volar, el cual es un homenaje a su hija Blanca, quien murió a los siete años, el 8 de septiembre del 2012.

“El proyecto nació desde la necesidad de poder transitar un proceso que se ha extendido durante diez años“, señaló el actor hace unas semanas en una entrevista, donde entregó nuevos detalles de la publicación.

“Es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me contó vivir“, añadió, agregando que lo sucedido con la pequeña fue “una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío”.

Por tal motivo, el libro fue lanzado esta semana y ya se encuentra disponible en librerías chilenas, mientras que en Argentina su estrenó se realizará este jueves y viernes en la Feria del Libro de Buenos Aires.

“Mi admiración siempre”

Siguiendo esa línea, la modelo argentina fue hasta su cuenta de Instagram para dedicar unas sentidas palabras a su ex pareja, con quien sostuvo una relación desde el 2015 hasta el 2021.

“Te felicito”, partió el mensaje de Suárez, que acompañó con un emoji de corazón blanco. “Mi admiración siempre por tu forma de seguir adelante”, concluyó el texto, que publicó con una fotografía de la portada del texto.