En el tercer capítulo de El Discípulo del Chef, se vivió un intenso duelo entre el equipo rojo y azul, luego que el verde liderado por Ennio Carota triunfara en la primera competencia. Por tanto, este chef fue quien debió definir al grupo perdedor de la jornada.

La segunda prueba del programa se basó en una preparación de distintos cortes de carne de cerdo: pulpa de pierna, lomo centro y posta negra. Así se formaron las duplas en cada equipo y una de ellas, en el caso de los rojos, estuvo compuesta por Kenita Larraín y Yuhui.

Lee también: “Mi corazón está ocupado con un chileno”: Constanza Ríos genera nuevas especulaciones sobre posible romance con Maripán

Ellos debieron cocinar un lomo centro con estofado de frutos rojos y berenjena frita. Mientras que su contendoras del equipo azul fueron Gala Caldirola y Helénia Melán.

Durante la realización del platillo, Kenita se dio el tiempo de bromear junto a su compañero Yuhui, quien en primera instancia afirmó que “estoy feliz con la Kenita porque es súper simpática, muy simpática, muy buena onda”.

Mientras que la ingeniera comercial y numeróloga, respondió entre risas que “me siento feliz con el chino. Pensé que no nos íbamos a volver a ver y aquí nos encontramos”. Una irónica alusión a su ex pareja, el ex tenista nacional Marcelo “Chino” Ríos.

Lee también: Gala Caldirola y su presente amoroso tras su separación de Isla: “Mi corazón está muy tranquilo”

Una broma que calzó perfectamente, ya que Yuhui es originario de China y se hizo conocido por su participación en otro programa de cocina chileno, pero actualmente es parte del equipo de Sabingo de CHV.

“Este chino es de los buenos, es de verdad”, sostuvo la ex modelo.

Por otro lado, Yuhui aseguró que “este chino es más feo, pero más simpático”. Aunque Kenita rectificó que “los dos son guapos pero (Yuhui es) simpático, súper simpático, y un chino deveras”.