“Sé que no eres…”: Chino Ríos reconoció audio explícito a Daniella Chávez y estas fueron sus disculpas

Una gran polémica se dio a conocer luego que Daniella Chávez expusiera un audio en el que Marcelo “Chino” Ríos le pide pasar una noche con ella a cambio de una entrevista.

“Yo te doy una entrevista a ti y te cuento todo lo que está pasando (…) pero tú me das una noche contigo los dos solos, donde tú quieras”, le propuso. “Te invito a cualquier lugar del mundo los dos solos, ¿te tinca o no?, cuéntame”, le dijo el ex deportista.

Chávez, evidentemente molesta, decidió responder públicamente y, de paso, descartar cualquier tipo de encuentro, dejando en claro que “no soy escort”.

¿Qué dijo el Chino Ríos?

El otrora tenista tomó contacto con la periodista Cecilia Gutiérrez, quien en su programa Zona de Estrellas reveló que efectivamente es su voz.

Sin embargo, Ríos le dijo a la comunicadora que nunca quiso ofender a la modelo: “Marcelo dice que en ningún momento la trató de prostituta, que nunca ocupó esa palabra, que no le ofreció dinero, un pago, ni le preguntó si cobraba o no, nunca hubo un atisbo de tratarla de prostituta”.

“Incluso, me envía los mensajes donde ella le dice: ‘Te voy a funar’, y él le responde: ‘Yo sé que no eres prostituta, si te dije eso, es en onda chiste, te pido perdón. Yo nunca he hablado mal de ti'”, expuso.

Por otra parte, Gutiérrez reveló que el Chino recibió un video de Chávez invitándolo a comer en Miami.

“Él me manda un video que le envía Daniella Chávez junto con la invitación, donde le dice que está mucho tiempo en Miami, y que se arrendó hasta un departamento, y él asume que hay un coqueteo”, relató Cecilia.

