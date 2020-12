Marcelo “Chino” Ríos, ex tenista nacional, se refirió a la controversia por la fotografía del presidente Sebastián Piñera sin mascarilla mientras paseaba por la playa de Cachagua.

Con una publicación en su cuenta de Instagram, quien fue el número 1 del mundo criticó en duros términos al mandatario asegurando que “en temas tan importantes y que comprometen otras vidas hay que ser objetivo“, pese a autodenominarse como una persona de derecha.

“Puta Sr Piñera pare de hacer cagadas”, expresó el deportista radicado en Estados Unidos. “Aquí Trump hace las mismas hueas pero cabe recordarle que usted no es Trump, él aquí hace y deshace porque tiene huevos“, sentenció.

Por otra parte, Ríos hizo un llamado a que “ojalá muestre su multa públicamente” tras autodenunciarse por lo ocurrido, “porque si no deja abierta la puerta a que cualquier persona no ocupe máscara, si el presidente no lo hace porqué lo tengo que hacer yo”, concluyó.

La publicación del “Chino” Ríos suma más de 7.500 me gusta, además de diversos comentarios que respaldan o critican la postura expresada por el ex tenista en su Instagram.

La polémica respectiva al jefe de Estado se remonta al fin de semana cuando fue fotografiado sin mascarilla durante un paseo en la playa de Cachagua, donde diversas personas se acercaron a él sin respetar la distancia física.

Mediante un comunicado en redes sociales, el mandatario expresó sus disculpas por lo ocurrido, asumiendo que esto fue un error. Según explicó, ante la rapidez de los hechos no alcanzó a reaccionar para ponerse el tapabocas por la presencia de más personas.

Asimismo, durante la mañana de este lunes, el vocero de gobierno Jaime Bellolio informó que el presidente se autodenunciará luego de lo acontecido, pudiendo recibir una multa cercana a los $2,5 millones.