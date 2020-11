En entrevista con Patricia Maldonado y Catalina Pulido, en su programa Las indomables, Marcelo Ríos recordó cómo era su relación con la prensa durante su época dorada, cuando incluso llegó a ser número del mundo.

En la instancia, aprovechó de lanzarse contra los periodistas en esos años, a quienes acusó más de centrarse en su vida privada que en lo profesional.

“Es obvio, siempre te van a querer cagar, porque eso es lo que vende. Si yo ganaba un partido más, un torneo más, deba lo mismo. A nadie le interesaba. Pero si el hueón andaba curao, esa era…”, aseguró.

Por lo mismo, se comparó con lo que ha vivido Arturo Vidal, luego de los episodios de indiscplina que protoganizó años atrás.

“Es lo mismo que dicen de Vidal que, lo conozco, soy amigo de él, chocó y la hueá. Pero la vida es personal. Como dice Sampaoli, es de él. El hueón chocó, es vida personal, yo no me meto en la vida personal de él; pero el hueón va y quiero que me rinda en la cancha. El hueón salió campeón de la Copa América, nadie más se acordó de la hueá. Pero ese día lo hicieron mierda”, señaló.

Recordando este hecho, dijo que “pasaba lo mismo conmigo. Si tomaba y quería tomar ¿Qué? ¿Le iba a ir a preguntar a los hueones de los periodistas que si puedo tomar? Entonces, es lo mismo. Iban todos a una discoteca y el único hueón curao era yo, los otros tomaban leche”.

“Y que salía curao, te filmaban y te seguían hasta la casa, se metían hasta el departamento. Te encerraban. Aparte de las mentiras, los canales de farándula dejaban entrar a cualquier hueon a escupir hueás”, agregó.

Las declaraciones del ex número uno del mundo las realizó en el mismo espacio donde acusó que la actual diputada Pamela Jiles quiso abusar de él en una entrevista cuando él era adolescente.

“Lo juro por mis hijos. Así fue, me trató de meter en la ducha en pelota y seguir la entrevista ahí. Mi mamá le paró los carros”, detalló.

Pese a esto, durante este miércoles echó pie atrás a sus palabras. “Quiero dejar en claro que Pamela Jiles nunca me trató de violar o quiso violarme, la manera que yo lo dije fue de una forma quizás salida del contexto y tratando de ponerle mas picante al tema”, aseguró en Instagram.

