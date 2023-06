“Quizás se funó ella misma”: Chino Ríos responde a polémica acusación de Daniella Chávez

Fue durante el pasado martes que se supo sobre el mensaje privado que Marcelo Ríos le envió a Daniella Chávez y del que se generó una polémica debido a que le habría hecho una propuesta fuera de lugar, según sus palabras.

Sin embargo, lejos de quedarse en silencio, el ex tenista y número uno del mundo decidió responder a lo que ella escribió en Twitter, donde publicó:

“¡Me trata de prostituta! El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo él me da una entrevista!”, señaló.

Cabe destacar que todo se enmarca en el registro que Chávez compartió mediante TikTok, para respaldar su acusación.

¿Qué le respondió el Chino Ríos?

“Qué lata tener que hablar por primera vez contigo y tener que aclarar una estupidez”, respondió a la periodista Cecilia Gutiérrez en un live de Instagram donde tuvo la chance de aclarar lo sucedido.

“No sé si leíste o vas a leer los mensajes que te mandé que esta señorita me mandó a mí, donde estoy desmintiendo muchas cosas que ella ha dicho: como que nunca habló conmigo o que nunca me invitó a comer a Miami y que hace mierda a sus mismos compañeros de trabajo”, agregó el deportista.

“Qué lata, aparte, que haya dicho que me va a funar… quizás se funó ella misma“, reclamó Ríos.

“Tampoco sabía que era casada, jamás me lo dijo, no sé si el marido sabe todo esto, quizás se va a enterar ahora que ella me escribía, me mandaba videos, que me invitó a comer, eso es problema de ella”, cerró.

Te podría interesar: