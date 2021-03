El ex tenista chileno Marcelo Ríos entregó detalles sobre su vida privada y profundizó sobre temas como su exitosa carrera deportiva y relaciones amorosas.

Respecto a sus matrimonios, el Chino afirmó que sólo considera los que tuvo con Giuliana Sotela y con Paula Pavic, su actual pareja, desconociendo su vínculo con la modelo María Eugenia Larraín.

Sobre el casamiento con Kenita, Ríos afirmó en el programa De Tú a Tú de Canal 13 que “lo que yo he dicho siempre es que fue una cuestión de calentura. Mi matrimonio con la Kena nunca existió, no fue un matrimonio. Un matrimonio de tres meses no lo cuento como un matrimonio”.

“Fue una etapa en que me sirvió para darme cuenta de que hay relaciones malas y de que hay gente mala también”, agregó el retirado deportista.

Por otro lado, el Chino reconoció que “me hizo mal ser número uno del mundo. Me hizo ser más conocido. Empieza a aparecer la farándula, se meten en tu vida, aparecen las mentiras y lo que menos importaba era si ganaba un partido de tenis, interesaba si me mandaba una cagada. Me lo tomé de forma agresiva”.

“Nadie te enseña a ser ídolo. Nadie me enseñó. Yo seguí haciendo mi vida, yo era Dios en Chile, en un país donde no hay ídolos, donde no habíamos ganado ni una hueá, con 21 años”, apuntó.