Una triste noticia dio a conocer el fotógrafo, animador y comentarista de espectáculos, Jordi Castell: su perro Marley falleció.

“Que tengas buen viaje turumbo de mi corazón. No tuve un ser vivo que me hiciera más feliz que tú, que llegaras a mi vida cuando peor estuve y a punta de alegría te hayas convertido en mi compañero conectado con pura bondad”, escribió Castell en una publicación en Instagram, red social donde dio a conocer el acontecimiento.

En la misma línea, reveló que perder a su mascota ha sido un golpe muy doloroso, ya que era parte de su familia. “Agradecemos a la vida haber podido reaccionar para evitarte dolores y atrocidades que manifiesta el cuerpo con esa invasión repentina de los putos tumores. No estábamos preparados para este derrumbe”, sostuvo.

En el registro, Castell recibió más de 4 mil respuestas de condolencias, entre ellas de figuras televisivas como Soledad Onetto, Javiera Contador, Kary Salosny, Claudia Conserva e Ingrid Cruz.

Aún así, una figura del espectáculo nacional no le envió las condolencias a Castell. El ex deportista, Marcelo “Chino” Ríos compartió una foto con la cara del comentarista y le dedicó las siguientes palabras: “Pastel, no sufras tanto por el perro, sólo piensa que debe estar feliz y pensando ‘al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar'”.

Esta no es la primera vez que el ex tenista critica burlescamente al fotógrafo. En marzo de 2020 Ríos publicó dos veces la misma foto de Jordi Castell y su pareja, Juan Pablo Montt, en su cuenta Instagram. El texto que acompañaba la imagen decía que le «dan asco».

Por lo mismo, usuarios de redes sociales reaccionaron ante este episodio y criticaron al Chino Ríos por sus palabras ante la muerte de Marley. “Insensible”, “tienes el corazón lleno de odio”, “Chino, esta no es la forma”, fueron algunas de las respuestas que recibió.